Kloop anlattÄ±! "Bir anda aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m"

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktÃ¶rÃ¼ JÃ¼rgen Klopp, bir hastanede saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek iÃ§in kulÃ¼ple Ã¶zdeÅŸleÅŸen "Asla yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼meyeceksin" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Alman teknik adam, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle daha Ã¶nce tanÄ±k olmadÄ±klarÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§tiklerini ifade etti.Â

Kendisinin iyi olduÄŸunu ancak etrafÄ±nda olup bitenlerden endiÅŸe duyduÄŸunu kaydeden Klopp, "DÄ±ÅŸarÄ±ya ne kadar az insan Ã§Ä±karsa hastalÄ±ÄŸa yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± o kadar az olacak. Åžu anda baÅŸka bir Ã§Ã¶zÃ¼m yolu gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Disiplinli olmalÄ±yÄ±z ve insanlarla aramÄ±zdaki fiziksel mesafeyi korumalÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Klopp, bir hastanenin yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinin giriÅŸinde iÃ§eride Ã§alÄ±ÅŸan personele destek iÃ§in Liverpool'la Ã¶zdeÅŸleÅŸen "Asla yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼meyeceksin" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸi anlara ait videonun kendisine gÃ¶nderildiÄŸini anlatarak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Ä°nanÄ±lmaz bir olaydÄ±, bir anda aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m. Bu insanlar sadece Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorlar, ayrÄ±ca iyi bir karaktere de sahipler. Kendi canlarÄ±nÄ± tehlikeye atarak hasta insanlara yardÄ±m ediyorlar. Onlara daha fazla hayranlÄ±k ve minnet duyamazdÄ±m."

Liverpoolâ€™un Everton Galibiyetinin Perde ArkasÄ±