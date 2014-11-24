Kloop için Premier Lig iddiası!

Premier Lig'de geçen yıl son anda şampiyonluğu kaybeden Liverpool bu yılki performansı ile geçen seneyi fazlasıyla aratıyor. Urugaylı yıldızı Suarez'i rekor bir bedele Barcelona'ya satan Liverpool bir çok yeni oyuncu alsa da O'nun yerini dolduramadı.

Premier Lig'de son 3 maçını kaybeden Liverpool'da menajer Brendan Rodgers'in koltuğu sallanmaya başladı.12. haftası biten Premier Lig'de topladığı 14 puan ile 12.sırada olan Liverpool lider Chelsea'nin 18 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk umutlarını erken bitirdiler.

Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'nda mücadele eden Liverpool burada da istediği performansı gösteremedi ve dördüncü maçlar sonunda topladığı 3 puan ile üçüncü sırada.

Tüm bu sonuçlardan sonra Liverpool taraftarının Brendan Rodgers'a olan desteği kaybolmuş durumda. Taraftar sitelerinde yapılan anketlerde Brendan Rodgers'in istifa etmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Kuzey İrlandalı teknik adamın yerine ise en çok istenen isim Dortmund'un teknik direktörü

Alman Jurgen Klopp.

Jurgen Klopp daha önce basına vermiş olduğu demeçlerde bir gün Dortmund'dan ayrılması halinde gideceği tek ligin Premier Lig olduğunu söylemişti. Jurgen Klopp "İngiltere,Almanya'dan sonra çalışacağım tek ülke. Almanya'dan sonra diyorum çünkü İngiltere dilini az da olsa bildiğim tek ülke ve benim işimde aynı dili konuşmak çok önemli" şeklinde konuşmuştu.