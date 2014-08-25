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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Klopp antrenmandan kovdu!
25.08.2014 - 16:16 |

Klopp antrenmandan kovdu!

Bundesliga'nın ilk haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'e 2-0 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan Borussia Dortmund antrenmanında sinirler gerildi.

Klopp antrenmandan kovdu!
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Bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdüren Ruhr ekibinde teknik direktör Jürgen Klopp, antrenman sırasında Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'u kovdu.

Genç futbolcu Jonas Hofman ile tartıştığı belirtilen Kevin Grosskreutz'un sinirli bir şekilde antrenman sahasını terk ederken görüntüleri kameralara yansıdı.

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Klopp antrenmandan kovdu

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