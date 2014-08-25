25.08.2014 - 16:16 |
Klopp antrenmandan kovdu!
Bundesliga'nın ilk haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'e 2-0 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan Borussia Dortmund antrenmanında sinirler gerildi.
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Bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdüren Ruhr ekibinde teknik direktör Jürgen Klopp, antrenman sırasında Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'u kovdu.
Genç futbolcu Jonas Hofman ile tartıştığı belirtilen Kevin Grosskreutz'un sinirli bir şekilde antrenman sahasını terk ederken görüntüleri kameralara yansıdı.
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