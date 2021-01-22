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22.01.2021 - 08:32 |

Klopp: "Suratımıza yumruk yedik"

Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp, Burnley'e mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Klopp: "Suratımıza yumruk yedik"
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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, evlerinde 4 yıl sonra mağlup oldukları Burnley maçının ardından açıklamada bulundu.

Klopp maç değerlendirmesine aldıkları yenilgiyi, "Suratımıza yumruk yedik" sözleriyle ifade ederken mağlubiyetin sorumlusu olarak kendisini gösterdi. Klopp maç sonu açıklamasında, "Burnley'e karşı kaybetmek hiç kolay değildi ve biz kaybetmeyi başardık. Hata benim. " ifadelerini kullandı.

Maçı kaybetmelerine neden olan penaltıyla ilgili ise Klopp, "Alisson bana rakibe dokunmadığını söyledi. Gol atmayı çok denedik ama başaramadık" diye konuştu.

Alman hoca son olarak şampiyonluk yarışında lider Manchester United'ın 6 puan gerisinde kalmaları ile ilgili ise, "Şimdi şampiyonluk yarışını hayal edemiyoruz. Futbolda fazla zamanınız olmaz. Birlikte kazanmak zorundayız ve bunu başaracağız" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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