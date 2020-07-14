Klopp ve Mourinho'dan CAS'Ä±n City kararÄ±na tepki!

30 yÄ±l sonra Liverpool'a lig ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±ran Alman teknik adam Klopp, bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Manchester City'nin Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele edebilecek olmasÄ±ndan mutluyum ancak dÃ¼nÃ¼n futbol iÃ§in gÃ¼zel bir gÃ¼n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Finansal fair-play kurallarÄ±nÄ±n takÄ±mlarÄ± ve rekabeti koruduÄŸunu belirten Klopp, "Bu kurallar baÅŸlangÄ±Ã§ta kimsenin fazla para harcamamasÄ± iÃ§in gÃ¼zel bir fikirdi. KulÃ¼pler doÄŸru kaynaklara harcama yaptÄ±klarÄ±ndan emin olmalÄ±lar. UmarÄ±m finansal fair play kurallarÄ± kalÄ±r, Ã§Ã¼nkÃ¼ size gidebileceÄŸiniz ancak geÃ§emeyeceÄŸiniz sÄ±nÄ±rlar koyar, bu da futbol iÃ§in gÃ¼zel." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Tottenham Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho da CAS'Ä±n Manchester City ile ilgili kararÄ±nÄ± "utanÃ§ verici" olarak yorumladÄ±.

Portekizli teknik adam, "Manchester City eÄŸer suÃ§suzsa neden 10 milyon euro para cezasÄ± aldÄ±. EÄŸer suÃ§lularsa Avrupa kupalarÄ±ndan men edilmeliler. SuÃ§lu olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± bilmiyorum ama utanÃ§ verici bir karar." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

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