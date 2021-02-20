Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"

Jürgen Klopp'un Galatasaray ve Ozan Kabak sözleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın geçmişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Klopp, Ozan Kabak'ın altyapısında yetiştiği Galatasaray ile ilgili olarak ''İstanbul'dayken dünyanın en büyük takımlarından biri için oynadı. Her zaman ligin zirvesinde olmak zorundaydı'' ifadelerini kullandı.

Klopp'un bu sözleri sarı kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.