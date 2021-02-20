Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"
20.02.2021 - 08:39 |

Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"

Ozan Kabak'ın geçmişiyle ilgili konuşan Jürgen Klopp'un Galatasaray hakkında söylediği sözler sosyal medyayı salladı.

Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"
ABONE OL

Jürgen Klopp'un Galatasaray ve Ozan Kabak sözleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın geçmişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Klopp, Ozan Kabak'ın altyapısında yetiştiği Galatasaray ile ilgili olarak ''İstanbul'dayken dünyanın en büyük takımlarından biri için oynadı. Her zaman ligin zirvesinde olmak zorundaydı'' ifadelerini kullandı.

Klopp'un bu sözleri sarı kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'de Deniz Türüç depremi! Maça damga vurdu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor! 3 kulüp birden...

Klopptan Galatasaray övgüsü: Dünyanın en iyi takımlarından

 

Nevzat Dindar'dan Mostafa Muhammed açıklaması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Deniz Çoban: Faul ve sarı kart!
    Deniz Çoban: Faul ve sarı kart!
  2. Klopp'tan G.Saray övgüsü
    Klopp'tan G.Saray övgüsü
  3. Lazio'ya büyük şok! Serie B'ye düşebilir...
    Lazio'ya büyük şok! Serie B'ye düşebilir...
  4. Türkiye, İsveç'e karşı!
    Türkiye, İsveç'e karşı!
  5. Marka ülke Türkiye
    Marka ülke Türkiye
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!

Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baştan aşağı yeniledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baştan aşağı yeniledik"

Son dakika - Galatasaray'da Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!

Son dakika - Galatasaray'da Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet