Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Klopp'tan Nuri'ye sert fırça!
09.03.2014 - 19:04 |

Klopp'tan Nuri'ye sert fırça!

Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.

Klopp'tan Nuri'ye sert fırça!
ABONE OL

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım, yaptığı başarılı savunmayla Dortmund hücumuna zor anlar yaşattı. Temponun nadiren yükseldiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım 58. dakikada Sebastian Kehl'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda oyunu kontrol altına alan Dortmund, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

Dortmund bu skorla puanını 48'e yükseltirken, Freiburg 19 puanda kaldı.

Klopp'tan Nuri'ye fırça!

Karşılaşamaya ilk 11'de başlayan ve 63 dakika sahada kalan Nuri Şahin oyundan alındığında Teknik Direktör Jurgen Klopp'un sert fırçasıyla karşılaştı.

Nuri'yi sert sözlerle azarlayan Klopp maçın ardından yaptığı açıklamada ''Nuri Şahin beni hayal kırıklığına uğrattı. Sahada tepkimi göstermem yanlış olabilirdi ama o an yapmazsam sonrasında unuturum diye saha içerisinde azarladım'' diye konuştu.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber