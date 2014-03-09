Klopp'tan Nuri'ye sert fırça!

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım, yaptığı başarılı savunmayla Dortmund hücumuna zor anlar yaşattı. Temponun nadiren yükseldiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım 58. dakikada Sebastian Kehl'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda oyunu kontrol altına alan Dortmund, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi.



Dortmund bu skorla puanını 48'e yükseltirken, Freiburg 19 puanda kaldı.

Klopp'tan Nuri'ye fırça!

Karşılaşamaya ilk 11'de başlayan ve 63 dakika sahada kalan Nuri Şahin oyundan alındığında Teknik Direktör Jurgen Klopp'un sert fırçasıyla karşılaştı.

Nuri'yi sert sözlerle azarlayan Klopp maçın ardından yaptığı açıklamada ''Nuri Şahin beni hayal kırıklığına uğrattı. Sahada tepkimi göstermem yanlış olabilirdi ama o an yapmazsam sonrasında unuturum diye saha içerisinde azarladım'' diye konuştu.