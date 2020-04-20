Klopp’tan özel motivasyon

Premier Lig’de 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye 3 maç uzakta olan Liverpool’da Jurgen Klopp koronavirüs ve ligin askıya alınması nedeniyle moralsiz olan futbolcularını motive ediyor. Zoom üzerinden çevrimiçi antrenman programına başlayan Kırmızılar; aynı zamanda özel Whatsapp grubunda toplandı. Klopp takımının iletişimini canlı tutmak istiyor. Başarılı teknik adam; geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde kazandıkları maçları, taraftarlarla yaptıkları kutlamaları ve bu sezon oynadıkları iyi maçların videolarını paylaşıyor.