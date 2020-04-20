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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Klopp’tan özel motivasyon
20.04.2020 - 07:00 |

Klopp’tan özel motivasyon

Liverpool’da Jurgen Klopp koronavirüs ve ligin askıya alınması nedeniyle moralsiz olan futbolcularını motive ediyor.

Premier Lig’de 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye 3 maç uzakta olan Liverpool’da Jurgen Klopp koronavirüs ve ligin askıya alınması nedeniyle moralsiz olan futbolcularını motive ediyor. Zoom üzerinden çevrimiçi antrenman programına başlayan Kırmızılar; aynı zamanda özel Whatsapp grubunda toplandı. Klopp takımının iletişimini canlı tutmak istiyor. Başarılı teknik adam; geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde kazandıkları maçları, taraftarlarla yaptıkları kutlamaları ve bu sezon oynadıkları iyi maçların videolarını paylaşıyor.

Klopp’tan özel motivasyon

Klopp’tan özel motivasyon

    Roberto Soldado ve eşi evde spor yapıyor
    daha fazla video için

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