Knicks'te Phil Jackson dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te Basketbol Operasyonları Başkanı Phil Jackson'ın sözleşmesi feshedildi.



Knicks'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'in efsane antrenörleri arasında bulunan ve 3 yıldır New York ekibinde Basketbol Operasyonları Başkanlığını üstlenen Jackson'ın görevine son verildiği bildirildi.



Oyunculuk döneminde 1970 ve 1973 yıllarında Knicks ile NBA şampiyonluğu yaşayan 71 yaşındaki basketbol adamı, antrenör olarak Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers'ta 11 kez mutlu sona ulaştı.