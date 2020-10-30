TÃ¼rkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye KaÄŸÄ±tspor'da 8'i oyuncu, 4'Ã¼ teknik ekipten toplam 12 kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

KulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"Final Spor maÃ§Ä± Ã¶ncesi basketbol A takÄ±mÄ±mÄ±z ve teknik personelimize rutin olarak yapÄ±lan Kovid-19 testlerinde 4'Ã¼ teknik ekibimizden, 8'i sporcularÄ±mÄ±zdan olmak Ã¼zere 12 personelimizin testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. OyuncularÄ±mÄ±zda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ olup tedbir amaÃ§lÄ± izolasyona alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r. SporcularÄ±mÄ±zÄ±n en kÄ±sa saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸabilmeleri iÃ§in gerekli olan tedavi sÃ¼reÃ§leri baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."