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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
23.11.2020 - 23:57 |

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Körfez ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kocaelisporda 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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