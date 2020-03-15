15.03.2020 - 16:20 | | AliÅŸan KOYUNCU / Ä°ZMÄ°T(Kocaeli),(DHA) -
Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karÅŸÄ±lama
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, tÃ¼m liglerin corona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda seyircisiz oynanmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, koruyucu elbise giyip meÅŸaleler yakarak takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ stadyuma uÄŸurladÄ±.Â
Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3Ã¼ncÃ¼ Lig 2nci Grupta mÃ¼cadele eden Kocaelisporun, 1877 AlemdaÄŸ takÄ±mÄ± ile oynanacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n corona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda seyircisiz oynanmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, koruyucu elbise giyip meÅŸaleler yakarak takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ uÄŸurladÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸilik taraftar grubu, meÅŸaleler yakarak tezahÃ¼ratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler beÄŸeni topladÄ±.
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