Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karÅŸÄ±lama
15.03.2020 - 16:20 | | AliÅŸan KOYUNCU / Ä°ZMÄ°T(Kocaeli),(DHA) -

Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karÅŸÄ±lama

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, tÃ¼m liglerin corona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda seyircisiz oynanmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, koruyucu elbise giyip meÅŸaleler yakarak takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ stadyuma uÄŸurladÄ±.Â

Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karÅŸÄ±lama

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3Ã¼ncÃ¼ Lig 2nci Grupta mÃ¼cadele eden Kocaelisporun, 1877 AlemdaÄŸ takÄ±mÄ± ile oynanacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n corona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda seyircisiz oynanmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, koruyucu elbise giyip meÅŸaleler yakarak takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ uÄŸurladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸilik taraftar grubu, meÅŸaleler yakarak tezahÃ¼ratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler beÄŸeni topladÄ±.

Â 

Kocaelisporlu taraftarlardan koruyucu elbise ve maskeli karÅŸÄ±lama

Â 

Alex Oxlade-Chamberlain ve sevgilisinden karantina eÄŸlencesi!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Andone'den Lucescu yorumu

Andone'den Lucescu yorumu

Fenerbahçe Beko: 84 - TOFAÅž: 75

FenerbahÃ§e Beko: 84 - TOFAÅž: 75

Frutti Extra Bursaspor - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 98-87

Frutti Extra Bursaspor - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 98-87

Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir(CANLI)

Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir(CANLI)

SÄ±radaki Haber