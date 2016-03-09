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09.03.2016 - 13:44 | | KONYA (AA)

Kocaman 2 yıl daha Torku Konyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, 2 yıl daha devam kararı aldığı teknik direktör Aykut Kocaman ile sözleşme imzaladı.

Kocaman 2 yıl daha Torku Konyaspor'da
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Kocaman, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Torku Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Teknik direktör Kocaman, törende yaptığı açıklamada, geldiği günden beri her şeyin son derece doğru ve olumlu geçtiğini belirterek, "Her şeyin olumlu olması neticesinde hem benim hem de kulübüm adına devam etmenin daha doğru olacağı kararına vardık. Sayın Başkan'ın nezdinde yönetim kurulu olarak, böyle bir karar alındı. Ben de buna uydum ve devamını düşündük. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2 sene daha buradayız" dedi.
Her şeyin iyi olması için çaba gösteren bir futbolcu grubuyla çalıştığını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti:
"Bunun önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu grup dinamiği ve davranışı, en büyük motivasyon kaynaklarından birisiydi. Devam etme kararı herkes için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan'ın nezdinde tüm yönetim kuruluna, tüm Konyasporlulara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dileğim, ilk geldiğim gün söylediğim gibi mahcup olmamak. Yine aynı çabayı aynı şekilde göstermeye çalışacağız."

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