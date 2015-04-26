Kocaman 3 puandan memnun

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 yendikleri Akhisar Belediyespor maçına ilişkin, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçının zor geçeceğini bildiklerini ifade etti.

İki takımın da 5-6 haftadaki temel özelliklerini sahaya yansıtamadığını dile getiren Kocaman, şöyle konuştu: "Prestij açısından iki takımın da kazanma zorunluluğu olan bir maçtı. İlk yarı duran topla geriye düştük. Devre bitmeden oyunu berabere getirdik. İkinci yarının hemen başında da öne geçtik. Daha sonra mücadele, rakip takımın topu ayağında tuttuğu bizim de sert, kontra ataklarla karşılık vermeye çalıştığımız bir şekle büründü. Daha sonra iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maçı 2-1 kazandık. Üç puanı aldığımız için son derece mutluyuz."

Carlos: Çok zevkli maçtı

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Roberto Carlos da maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İki takım da çok iyi mücadele etti. Taraftar çok zevkli bir maç seyretti. Takımımın sahada gösterdiği çabadan dolayı mutluyum. Torku Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Kendi adımıza savaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.