Kocaman: Amacımız pozisyonumuzu pekiştirmek

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ligin 22. haftasında Medicana Sivasspor karşısında kazanarak, bulundukları konumu pekiştirmek istediklerini söyledi.

Kocaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sahalarında Medicana Sivasspor'u ağırlayacaklarını anımsattı.Sivas ekibinin teknik direktör Mesut Bakkal ile yeni bir ivme yakaladığını belirten Kocaman, yeni teknik direktörün gelmesiyle oyuncu grubunun biraz daha yüksek enerjiyle oynamaya başladığını dile getirdi.

Kocaman, Medicana Sivasspor'un 10 kişi kalmasına rağmen Çaykur Rizespor'u yendiğini hatırlatarak, "Onları ileriye itecek motivasyona sahip olarak Konya'ya gelecekler. Bizim işimizi zorlaştırmaya çalışacaklar. Amacımız her zaman olduğu gibi kazanarak yolumuzu ve pozisyonumuzu pekiştirmek. Buna hizmet edecek maçlardan birisi olarak görünüyor, umarım başarırız" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların genel durumlarını hep izlemeye çalıştıklarını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: "Oyunculardan istediğimiz birtakım şeyler var. Eğer buna doğru adım atanlar olursa bu yapının içinde ödüllendirmeye çalışıyoruz. Bu durum antrenör için de fırsat bulacağı bir dönem çünkü arka arkaya maçlar oynuyoruz. Kısa zaman içindeki çok sayıda maçta oyuncuların sürekli enerjisini yüksek tutmamız gerekiyor. Bireysel enerjilerini üst düzeye çekme gayesi oyuncu grubunu çeşitlendirmemize de vesile oldu. Yapmaya çalıştığımız bu. İsimlerden ziyade buraya doğru yürüyenler bence daha önemli."