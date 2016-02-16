Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Kocaman: Amacımız pozisyonumuzu pekiştirmek
16.02.2016 - 12:30 | | KONYA (AA)

Kocaman: Amacımız pozisyonumuzu pekiştirmek

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Amacımız her zaman olduğu gibi kazanarak, yolumuzu ve pozisyonumuzu pekiştirmek" dedi.

Kocaman: Amacımız pozisyonumuzu pekiştirmek
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ligin 22. haftasında Medicana Sivasspor karşısında kazanarak, bulundukları konumu pekiştirmek istediklerini söyledi.

Kocaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sahalarında Medicana Sivasspor'u ağırlayacaklarını anımsattı.Sivas ekibinin teknik direktör Mesut Bakkal ile yeni bir ivme yakaladığını belirten Kocaman, yeni teknik direktörün gelmesiyle oyuncu grubunun biraz daha yüksek enerjiyle oynamaya başladığını dile getirdi.

Kocaman, Medicana Sivasspor'un 10 kişi kalmasına rağmen Çaykur Rizespor'u yendiğini hatırlatarak, "Onları ileriye itecek motivasyona sahip olarak Konya'ya gelecekler. Bizim işimizi zorlaştırmaya çalışacaklar. Amacımız her zaman olduğu gibi kazanarak yolumuzu ve pozisyonumuzu pekiştirmek. Buna hizmet edecek maçlardan birisi olarak görünüyor, umarım başarırız" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların genel durumlarını hep izlemeye çalıştıklarını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: "Oyunculardan istediğimiz birtakım şeyler var. Eğer buna doğru adım atanlar olursa bu yapının içinde ödüllendirmeye çalışıyoruz. Bu durum antrenör için de fırsat bulacağı bir dönem çünkü arka arkaya maçlar oynuyoruz. Kısa zaman içindeki çok sayıda maçta oyuncuların sürekli enerjisini yüksek tutmamız gerekiyor. Bireysel enerjilerini üst düzeye çekme gayesi oyuncu grubunu çeşitlendirmemize de vesile oldu. Yapmaya çalıştığımız bu. İsimlerden ziyade buraya doğru yürüyenler bence daha önemli."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber