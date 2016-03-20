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20.03.2016 - 16:35 | | DHA

Kocaman: Başakşehir zor bir rakip

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ülkenin zor günler yaşadığını, bu zor günler içerisinde futbol karşılaşmalarının oynandığını ve zorunluluk icabı işlerini yapmaya çalıştıklarını söyleyerek basın toplantısına başladı.

Kocaman: Başakşehir zor bir rakip
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ZOR BİR RAKİPLE KARŞILAŞTIK

Zor bir rakiple karşılaştıklarını da belirten Kocaman "Amacımız elde ettiğimiz avantajı korumaktı. Oyunun gidişatına baktığımız zaman öne geçmeyi başardık. Skoru artıracak fırsatlarda bulduk ama maçın sonunda gelen gol üzüntü yarattı. Maçın gidişatına göre doğal bir skor oldu" dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Bir basın mensubunun "Uzun süre yenilmezlik seriniz var. Bu oyuncularınız bir baskı var mı?" sorusu üzerine Kocaman şu cevabı verdi:

"Ne kadar yok desek de oluyor. Benim üzerimde bir baskı yok. Bunlar yaşanılarak öğrenilecek şeyler. Oyuncularım bunlarla baş etmesini öğrenecekler. Bundan şikayet etmenin anlamı yok. Buraları göremeden bilemezdik. Sıkıntılar olduğu zaman nasıl tedavi edebiliriz diye düşünerek yolumuza devam edeceğiz."

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