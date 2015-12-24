Kocaman: 'Beşiktaş yarıyı lider kapatmak isteyecek'

Kocaman, Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, son haftalarda toparlandıklarını, lig ve kupadaki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Ligde 26 puana ulaştıklarını hatırlatan Kocaman, şunları söyledi:

"Etimesgut Belediyespor maçında yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadık. Bu durum hangi seviyede olursa olsun yıpratıcı oluyor. Bu müsabakanın Beşiktaş maçı öncesi bir yükü olacak. Bugün antrenmanda birkaç arkadaşımızı dinlendirmek zorunda kaldık. Beşiktaş ilk yarının en formda takımlarından bir tanesi. Şu an liderler ve sezonu da lider kapatmak için kazanmak isteyecekler. İşimizi biraz daha zorlaştıran etkenlerden biri de bu olacak."

Takımdaki futbolcuların uyumunun her anlamda iyi olduğunu vurgulayan Kocaman, "Birbirini tamamlayan oyuncularımız var. Oyunda fiziğimizi yıpratacak ekstra bir durum çıkmadığı sürece, mücadelenin birbirine yakın bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Bu akşam ve yarından itibaren Beşiktaş'ı yeniden çalışmaya başlayacağız. Neler yapabiliriz, ona bakacağız" diye konuştu.

Hazırlıklar başladı

Torku Konyaspor, 27 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular önce salonda çalıştı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, gruplara ayrılarak pas çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Sakatlığı bulunan Meha, Halil İbrahim Sönmez ve Holmen antrenmana katılmadı.