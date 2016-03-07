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07.03.2016 - 16:09 |

Kocaman, Biseswar'ı istedi, Konyaspor harekete geçti

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Torku Konyaspor, Kayserispor'un yıldız oyuncusu Diego Biseswar'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Biseswar'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor...

Kocaman, Biseswar'ı istedi, Konyaspor harekete geçti
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Doludizgin bir sezon geçiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyip Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi olan, ligde ise 3. sıradaki yerini bu hafta Trabzonspor'u mağlup ederek korumayı başaran Torku Konyaspor, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen ve ligi 3. sırada bitirerek gruplara direkt olarak atılmayı hedefleyen Aykut Kocaman'ın ekibi, hücum bölgesine Kayserispor'un istikrarlı Hollandalısı Diego Biseswar'ı katmak istiyor.

2011/2012 sezonunun devre arasında Feyenoord'dan Kayserispor'a gelen Biseswar, burada toplam 121 maça çıktı, 18 gol 23 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki hücumcu orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonu sona ererken, Kayserispor da Biseswar'la sözleşme uzatmak istiyor.

(Fanatik)

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