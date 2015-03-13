Kocaman: Böyle bir ortamda...

ÇOK ENDER RASTLANAN OLAYLARDAN BİRİSİ



Basın toplantısının ilk bölümünde karşılaşmada yaşanan olayı değerlendiren Aykut Kocaman, "Bugün maçın biraz daha önüne geçen ve görülmesi çok ender rastlanan olaylardan biri ile karşı karşıya kaldık. Olmamasını dilerdim aslında. Bu pozisyonun hem olumlu hem de olumsuz tarafı var. Ama olumlu tarafından bakmak gerekiyor. Olumlu tarafından bakınca da bunu söylemeyi bir borç olarak biliyorum.

Kasımpaşa Teknik direktörü Şato Arvaladze’nin şahsımda bütün kulübünü kutluyorum. Çünkü bizim ülkemizde her şey ne olursa olsun kazanmaya yöneliktir. Böyle bir ortamdayken böyle bir karar verip tekrar maçın normal haline gelmesini sağlaması taktire şayandı. Hem kendisini hem de Kasımpaşalıları kutluyorum" dedi.



KAZANDIK VE MUTLUYUZ



Maçı değerlendiriken 3 puana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kocaman şunları söyledi:

"Acil 3 puana ve kazanmaya. Maçın hemen başından itibaren rakip kaleye direk toplarla gitmeye çalıştık. Bunun sonucunda da öne geçmeyi ve eşitliği bozmayı sağlayacak bir takım pozisyonlar yakaladık. Fakat bunları başaramadık. Bu olmasını istemediğim talihsiz olaya kadar. Ondan sonra tekrar kazanma iç güdüsü ile devam ettik.

Penaltı pozisyonu ile bence 1-0 öne geçtik demek lazım. Bence 1-1’i gol olarak görmemek gerekiyor. İkinci yarı öne geçtikten sonra maçın 15-20 dakikalık bölümünde bizi ve seyirciyi rahatlatacak ikinci golü aradık. Fakat başaramadık. Ondan sonra doğal seyrine doğru döndü. Uzun ve yüksek toplarla kalemize doğru gelmeye başladılar. Biraz heyecan içinde geçti, ama sonuç kazandık ve çok mutluyuz. Bu önümüzdeki maçları etkileyecek maçlardan bir tanesi. Özellikle psikolojik sınır var. Bu psikolojik sınırın üzerine taşımaya aday maçlardan birisiydi. Bu anlamda kazanmak mutluluk verici."

HAKEME ELEŞTİRİ



Hakemi de eleştiren Aykut Kocaman, "Mete Kalkavan ve hakemliği ile ilgili düşünmek de gerekiyor. Evet dik olması ve tavizsiz gibi görünmesi güzel. Ama tavissizlik tek yanlı olmamalı. Herkese karşı olmalı. Oyuna karşı olmalı. Eşit şekilde olmalı. Bugün biraz eşitlik konusunda sahada bana ’Görevimi yapıyorum’ dedi. Ama eşitlik konusundaki en azından bizim tarafımızdan görünen eşitlik düşüncesine uygun haraket etmediğini söyleyebirim" diye konuştu.





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