Kocaman, Cüneyt Çakır'a sitem etti!

Kocaman, Beşiktaş'ın ilk yarıda 10 kişi kalması gerektiğini belirtirken, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

İŞTE KOCAMAN'IN SÖZLERİ...

"İnsanoğlu eldeki kaybedince üzülür. Her iki takım için de böyledir şuan durum. İkinci yarıdaki oyundan sonra 1 puana memnunum diyemem. Son şampiyon Beşiktaş'a geriden gelip 1 puan almaya da kötü diyemem. Oyunla ilgili plan yaparken, maçın başında gelen goller beni çok mutlu ediyor. Bizim takımımız bu golden sonra kontrolü kaybetti. Daha fazla koruma iç güdüsüyle oynayabiliyoruz. Planladığımız oyundan vazgeçmiş oluyoruz. Geçen sene Fernabahçe maçında da yaşamıştık. 2-1 kazandığımız maçtan bahsediyorum. Oyun düzenimizi biraz değiştirdik"

"CÜNEYT ÇAKIR HAZIR DEĞİL GİBİ GÖZÜKÜYOR"

"Maç öncesi planladığımız, çalıştığımız birçok şey gelişti. Milli aradan sonra fizik gücümüz de tam oturacaktır. İkinci yarı kontrolü biraz daha aldık. Top Beşiktaş'ta olsa da.. Cüneyt ÇAkır, ülkemizin futbol anlamındaki en önemli insanı. Ama o da bizim gibi hazır değil gözüküyor. Kabul edilemez hatalar değildi ancak formsuzluk hatalarıydı. Canımızı acıtan hatalardı. Rakibimiz ilk devre 10 kişi kalabilirdi. Başakşehir, osmanlıspor çok sert maçlar oynadılar"

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ KURA...

"Osmanlıspor'un oyuncularını ve futbolcularını tebrik ediyorum. Biz de bir tecrübe yaşayacağız. Önce bu tecrübenin değerini bilmek gerekiyor. Bizim ligimizde anlık şeyler oluyor. Konyaspor daha organize takımlarla oynayacak. Shaktar Donetsk bu turnuvanın 5-6 favorisinden biri. Kan kaybetme durumları var ancak Başakşehir maçlarında çok güçlü olduklarını gördük. Braga bu turnuvada final oynamış takım. TArihlerine baktığımız zaman bizden çok öndeler. Gent de kendi liglerinde çok başarılı olmuş bir takım. Güç değerlendirmesi yapmadan hemen hayal kurarsak hüsran büyüyor. Sonra bu hüsran lige yansıyor. Buradan ne kazanımlar alacağımızı düşünmeliyiz. İstiyoruz ve çok çabalayacağız tabi ki. Doğruları konuşalım. Güç değerlendirmesi yaparsak bizden çok daha güçlüler. Alabildiğimiz kadar puanları almaya çalışacağız"