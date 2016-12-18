Kocaman’dan hakem tepkisi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 berabere kaldıkları Kardemir Karabükspor’un orta hakemi Alper Ulusoy’ın zayıf bir hakemlik gösterdiğini ve bunun da maçın skoruna etki ettiğini söyledi.

"Hakem eleştirisi yapmak gerekiyordu"

Sıkıntılı günlerden geçildiğini kaydeden Kocaman, “Çok fazla bir şey söylemeyeceğim, söylemekte istemiyorum. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnsanın içinden uzun uzun maçı anlatmak geçmiyor. Puan kazanmamıza rağmen bu zor deplasmanda yine de bir hakem eleştirisi yapmak gerekiyordu. Hakemi de eleştirmek istemiyorum. Ama zayıf bir hakemlik gösterdiğini söylemem lazım. Devre arasında penaltı pozisyonuna çok itiraz etmiştim. Yanlış olduğunu gördüm gittim özür diledim. Ama ikinci yarı için söyleyemiyorum. Rakibimizin 27 tane faulü var maç boyunca yapılan ama 20 tane verilmeyen var. Zaten sert ve kuvvetli bir takım Karabük takımı, bu deplasmanda oynamak kolay değildi. İki maçı da kaybettikten sonra çok da istekliydiler. Özellikle bize gol attıktan sonra çok hırpaladılar. Hakemlik adı üstünde olayları yorumlaması gereken insan, zayıf bir hakemlikti bu da maçın skoruna etki etti” dedi.

Ofsayt sorusu

Rangelov’un attığı golde ofsayt olup olmadığı yönde bir soruya ise Aykut Kocaman, “Pek sahalarda görülen bir şey değil ama bende düdük sesi duydum, oyuncumuz da duydu büyük ihtimalle sarı kart görmemek için vurmadı topa. Yapanlar için söylüyorum yanlış, bu doğru değil” ifadelerini kullandı.