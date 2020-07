Kocaman: Ersun Yanal'a mahcup oldum

Fenerbahçe’deki zor ve başarılı günlerinin ardından teknik direktörlüğe uzun bir ara veren Aykut Kocaman, Torku Konyaspor’un başında yeşil sahalara geri döndü. Ligin taraftar olarak en potansiyelli takımlarından birinin başına geçen tecrübeli teknik adam, uzun süren sessizliğini bozdu.

Konyaspor’un deneyimli teknik adamı Aykut Kocaman, muhabirimiz Mehmet Ali Sabuncu’ya samimi açıklamalarda bulundu.

İşte, Konyaspor’a gelişinden, hedeflerine, Fenerbahçe’nin uğradığı hain saldırıdan Ersun Yanal konusuna kadar gündeme dair her konuda samimi açıklamalarda bulunan Aykut hocanın sözleri:

‘Hantallaşıyordum’

“Futbolun doğrularını Konya’da aklımız yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Yükselen bir ivme söz konusu. Sadece doğruları yapmak yetmiyor, oyuncuların buna vereceği reaksiyon da çok önemli. Ben ilk defa antrenörlük hayatımda sezon arasında görev aldım. "

"Lige 7. haftadan sonra başladım. Bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi Fenerbahçe’den ayrılalı 18 ay geçmişti. Artık yavaş yavaş zihinsel olarak bir şeyler kaçıyordu. Bunu kaçırmamak gerekiyordu. Bireysel olarak zihinsel hantallaşmaya gireceğimi hissettim, onun için döndüm.”

‘Ekibimi düşündüm’

“İkincisi 7 kişilik bir ekibimiz var. Benim çalışmadığım dönemde benden ayrılmak istemediler. Onların da işe başlaması gerekiyordu. Bir takımda sorun varsa teknik heyette değişiklik yaşanır. Durup dururken kimse hoca değiştirmez. Eski çalıştığım başkan yeniden görev alıp bana da teklifte bulununca kabul ettim.”

‘Her hocanın tarzı farklı’

“Konyaspor hazırlık maçlarında iyi sonuçlar almış bir takımdı. Bir uyumsuzluk oldu anladığım kadarıyla. Mesut hocadan ayrıldılar ve ben geldim. Her hocanın kendine has bir tarzı vardır. Futbolculara bunları anlatmaya çalışıyorsunuz. Sonuç hemen bir haftada, iki haftada alınmıyor. Alınıyorsa da sürekliliği olmuyor. Her şey bir anda değişirse bunda bir yanlışlık var demektir. Beşiktaş maçında başlayan iyi futbol araya giren devre arasından sonra ivme yükselmesi oldu.”

‘Böyle yenilgiler tarihte yok’

“Sonraki 5 maç süper oldu, ancak Galatasaray ve Gençlerbirliği’ne 5 gollü yenilgiler şok yarattı. Yani böyle bir durum lig tarihinde yok. Arka arkaya 5 gol yiyen bir takımı ben hatırlamıyorum. Haftalar evvel küme düşmüş takımlarda dahi böyle sonuçlar olmadı. Bir çözülme oldu takımda. Ancak iyi çalıştık toparladık. 2 hafta iyi gittik, sonra Sivas ve Erciyes maçlarında aynı sorun ortaya çıktı. Bunu hallettikten sonra Fenerbahçe maçıyla başlayan; kazanılan ve bizi tırmandıran puanlar aldık. Takımım şu anda toparlandı ve geldiği seviye iyi. İyi futbolun sonuca yansıması bizi ayrıca sevindiriyor.”

‘Bu sezon 7. sıra başarı’

“Her şeyi yanyana koyduğumuz zaman 7.’lik ile 10.’luk arasında bitirmek bizi tatmin eder. ‘Üst tarafı yakalayacağız’ demek çok mantıklı değil. Konyaspor’un, şehrin potansiyeli yüksek. Liglerde toplam 13 sezondur oynamış Konyaspor’un maç ortalama puanı 1.14’dür. Bu da sezon başına 38-39 puan demek. Bunu lig bitmeden yakaladık. Üstüne koymak için elimizden geleni yapacağız.”

‘Televizyonda gördüm, şoka girdim’

“Fenerbahçe’nin silahlı saldırı olayı tam bir vahşet. Bunun başka adı yok. Nefretin buralara kadar taşınması hiçbir konuda kimseye hiçbir fayda sağlamaz. Her insanın, her gurubun eylem ihtiyacı olabilir. Ama açık söyleyeyim, eylemin bile bir asaleti vardır. 25 milyonluk taraftar kitlesini temsil eden bir kafileyi hedef alarak katletmeye çalışmak çok vahşice. İnsanlığın geldiği bu seviyede, böyle eylemler anlaşılır gibi değil. TV’de gördüm şoka girdim.”

‘İsmail hocayla devamlı konuştum’

“Trabzon gibi bu ülkenin en aydın, en yurtsever insanlarının çıktığı bir şehirde yaşanması daha da sıkıntılı. Başta Fenerbahçe olmak üzere bütün futbol camiasına geçmiş olsun demekte fayda var. Hemen Genel menacer Hasan Çetinkaya’yı aradım. Çok endişeliydi. İki gün geçtikten sonra da devamlı İsmail Kartal hocayla konuştum, ona moral vermeye çalıştım.”

‘Ersun Yanal’a mahcup oldum’

Aykut Kocaman, geçen hafta Konya’da oynanan Trabzon maçında Ersun Yanal’ın yanına gitmemesinin farklı yönlere çekildiğini belirtip, olayın aslını şöyle anlattı: Konya’daki olaydan ötürü Ersun Yanal ile aramda bir şey varmış gibi düşünülmesin. Maçtan önce ben erken sahaya çıkmıştım, ona da bakıyordum. Tam ben hareketlendim hoca benim yanıma geldi. ‘Ben gelecektim hocam yanına’ dedim. ‘Önemli değil, önemli değil’ dedi. Ben onun yanına gidip, ‘hoşgeldin’ diyecektim, ama mahcup oldum.”

