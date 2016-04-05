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HaberlerKonyaspor Haberleri Kocaman: F.Bahçe'den mutlaka puan almalıyız
05.04.2016 - 13:22 | | DHA SPOR

Kocaman: F.Bahçe'den mutlaka puan almalıyız

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Fenerbahçe maçı, mutlaka puan almamız gereken bir maç" dedi.

Kocaman: F.Bahçe'den mutlaka puan almalıyız
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe müsabakası, mutlaka puan almamız gereken ve almayı çok istediğimiz maçlardan birisi olarak görünüyor" dedi.

Yeşil beyazlı takım, cumartesi akşamı saat 20.00'de oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakanın kendileri açısından da çok önemli olduğunu belirten Aykut Kocaman, şöyle devam etti:

"Biz son 7 haftaya, rakiplerimizden 6 puanlık avantajla önde giriyoruz. Geldiğimiz bu seviyeden sonra pozisyonumuzu korumak en büyük amacımız. Mutlaka puan almamız gereken bir maç. Fenerbahçe maçından puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Fenerbahçe sahasında Osmanlıspor'la berabere kaldı. Fenerbahçe, her halükarda Konya'dan galibiyet çıkarmak zorunda. Bu açıdan Fenerbahçe'nin tüm benliğiyle sahada olmasını bekliyoruz. Biz de bu seviyeden sonra pozisyonumuzu korumayı amaçlıyoruz. Fenerbahçe'ye karşı kesinlikle ekstra bir çalışmamız olmayacak. Hiçbir takım için yapmadık. Kendi doğrularımız konusundaki düşüncelerimizle devam etmeye çalışacağız."

KOCAMAN: "ŞAMPİYONLUKTA KİLİT TAKIM TORKU KONYASPOR"

Aykut Kocaman, "Hem Fenerbahçe, hem de Beşiktaş ile sahanızda oynayacaksınız. Şampiyonluğun anahtarı Konya'dan geçer mi?" sorusu üzerine "Bundan sonraki maçların sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Şampiyonluk yolunda Torku Konyaspor olarak kilit takımlardan biri olarak gözüküyoruz" dedi

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