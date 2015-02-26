Kocaman, F.Bahçe'yi 5. kez yenmek istiyor!

Başarılı futbolculuk yıllarının ardından teknik direktörlük kariyerine 2000-2001 sezonunda İstanbulspor ile başlayan Aykut Kocaman, İstanbul ekibinin başında 4 yıl görev yaptı. Daha sonra Malatyaspor'un teklifine "evet" diyen Kocaman, Malatyaspor'un başında bir sezon kaldı.

2005-2006 sezonunda zor günler geçiren Torku Konyaspor'dan teklif alan Kocaman, yeşil-beyazlıların başında göreve başladı. Kocaman, Konya ekibinin o dönem yüksek performans göstermesinde büyük pay sahibi oldu. O sezon Kocamanlı Torku Konyaspor, kulüp tarihinde en başarılı sezonunu geçirmiş oldu. Torku Konyaspor'da da bir sezon duran Kocaman, daha sonra kendisi açısından "milat" sayılabilecek Ankaraspor'a imza attı.

Ankaraspor'da 2006-2009 yıllarında görev yapan Kocaman, 2009-2010 yılında Christoph Daum'un teknik direktörlük yaptığı Fenerbahçe'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Daum'un takımdan gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük macerası başlayan Kocaman, Fenerbahçe'nin başında büyük başarılara imza attı. Daha sonra futbolda "3 Temmuz süreci"nin ardından "yorulduğunu" açıklayan ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden istifa eden Kocaman, yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak yaşadı. Daha sonra Aykut Kocaman, Torku Konyaspor'da Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe ile 19. randevusu

Kariyerinde 5 ayrı takımı çalıştıran Aykut Kocaman, farklı takımların başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 4 maçtan galip gelen Kocaman, iki beraberlik elde etti, 12 kez de yenildi. 2000-2004 yılları arasında İstanbulspor'un başında 8 kez Fenerbahçe ile karşılaşan Kocaman, sarı-lacivertlileri 3 kez yendi. Daha sonra Fenerbahçe karşısında galibiyet "suskunluğuna" giren Kocaman 4 yıl sonra 2008-2009 sezonunda Ankaraspor başında, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Şu ana kadar sarı-lacivertlilerinin karşısında 4 müsabakadan galip ayrılan Torku Konyaspor, beşinci galibiyetini Konya ekibinin başında almak istiyor. Torku Konyaspor-Fenerbahçe müsabakası cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

En farklı yenilgi

Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile mücadele ettiği maçlarla kalesinde 35 gol görürken 18 gol attı. 2005-2006 sezonunda Torku Konyaspor'un başındayken Konya Büyükşehir Atatürk stadyumunda 4-2 yenilen Kocaman, Şükrü Saraçoğlu'nda ise sarı-lacivertlilere 5-0 yenildi. Kocaman, bu skor ile Fenerbahçe'den en farklı yenilgisini almış oldu.