Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Kocaman: Kazandığımız için sevinçliyiz
16.04.2016 - 15:25 | | AA

Kocaman: Kazandığımız için sevinçliyiz

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "2-0'dan sonra gelen gol bize adeta korku filmi yaşattı. Kazandığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Eskişehirspor umarım sıkıntılarını halleder. Burası futbol kültürü olan bir kent" dedi.

Kocaman: Kazandığımız için sevinçliyiz
ABONE OL

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman zorluk derecesi en yüksek maçlardan birisini geride bıraktıklarını bildirdi.

Eskişehirspor'un zaaflarından faydalanmaya çalıştıklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu: "Penaltı ve golden sonra oyunun genel kontrolü bizdeydi. Fırsatları değerlendiremedik. Sayıca fazla olmak avantaj gibi görünse de bunu yaşayamadık. Rakip, daha fazla üstümüze gelmeye çalıştı. 2-0'dan sonra gelen gol bize adeta korku filmi yaşattı. Kazandığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Eskişehirspor umarım sıkıntılarını halleder. Burası futbol kültürü olan bir kent."

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber