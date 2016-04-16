Kocaman: Kazandığımız için sevinçliyiz

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman zorluk derecesi en yüksek maçlardan birisini geride bıraktıklarını bildirdi.

Eskişehirspor'un zaaflarından faydalanmaya çalıştıklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu: "Penaltı ve golden sonra oyunun genel kontrolü bizdeydi. Fırsatları değerlendiremedik. Sayıca fazla olmak avantaj gibi görünse de bunu yaşayamadık. Rakip, daha fazla üstümüze gelmeye çalıştı. 2-0'dan sonra gelen gol bize adeta korku filmi yaşattı. Kazandığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Eskişehirspor umarım sıkıntılarını halleder. Burası futbol kültürü olan bir kent."