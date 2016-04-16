16.04.2016 - 15:25 | | AA
Kocaman: Kazandığımız için sevinçliyiz
Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "2-0'dan sonra gelen gol bize adeta korku filmi yaşattı. Kazandığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Eskişehirspor umarım sıkıntılarını halleder. Burası futbol kültürü olan bir kent" dedi.
Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman zorluk derecesi en yüksek maçlardan birisini geride bıraktıklarını bildirdi.
Eskişehirspor'un zaaflarından faydalanmaya çalıştıklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu: "Penaltı ve golden sonra oyunun genel kontrolü bizdeydi. Fırsatları değerlendiremedik. Sayıca fazla olmak avantaj gibi görünse de bunu yaşayamadık. Rakip, daha fazla üstümüze gelmeye çalıştı. 2-0'dan sonra gelen gol bize adeta korku filmi yaşattı. Kazandığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Eskişehirspor umarım sıkıntılarını halleder. Burası futbol kültürü olan bir kent."