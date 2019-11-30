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30.11.2019 - 17:49 |

Kocaman: Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok

İH Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Rize mağlubiyeti sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kocaman: Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok
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Süper Lig'de 13. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Son 6 haftadır kazanamayan Konyaspor'da kötü gidişat devam ederken Rize mağlubiyetinin ardından, Aykut Kocaman dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Kocaman açıklamasında şunları söyledi;

“Maç öncesinde her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Süreçte, sıkıntılı dönemler oldu. Bu dönem derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. İki takımda da kazanan kimse o sıkıntıyı bir nebze düşürecekti. Sezonun bütüne yayılan görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, kolay pozisyonlar verme. Kritik anlar oldu, çarpan toplarla golü buldular. Bizi maçta tutan ise rakibin hatasıyla bulduğumuz gol oldu. Rizespor'un oyun yapısı gereği hızlı oyuncuları ve hızlı atakları vardı. Şut ve orta pozisyonlarımız güzel gözükse de zayıftı. Sorunlarını öteleyen Rizespor oldu. Onları kutluyorum. Biz istiyorduk ama güçlü davranış biçimini sahada gösteremedik. Sorunlarımızın biraz daha derinlendiğini söyleyebiliriz. Esas zorluk bizim kendi durumumuz. En büyük rakibimiz kendimiz. Konyaspor taraftarı bize büyük destek sevgi ve aynı zamanda kredi verdi. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor’a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler beklenmediği gibi gitmeyebilir. Gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bir değerlendirme yapmakta fayda var" diye konuştu.

Kocaman: Konyaspora zarar verme lüksümüz yok

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