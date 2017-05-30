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30.05.2017 - 11:30 | | AA

Kocaman kupayı kazanırsa tarihe geçecek!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Medipol Başakşehir karşısında takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olacak.

Kocaman kupayı kazanırsa tarihe geçecek!
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Konya ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman, 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın tarihine geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. defa kupa mutluluğunu yaşamak için Atiker Konyaspor'un başında sahaya çıkacak.

Kocaman, takımını kupaya taşıması durumunda, daha önce Türkiye Kupası'nı üçer defayla en fazla kazanan efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç'ı yakalayacak.

- Özyazıcı Trabzonspor'la, Kılıç Galatasaray'la

Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'la, Gündüz Kılıç ise Galatasaray'la üçer kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazandı.

- Kocaman, Fenerbahçe'nin 29 yıllık hasretini bitirdi

Aykut Kocaman, 2012 yılında Fenerbahçe'nin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini bitiren teknik adam olmuştu.

Sarı-lacivertli takım 1983 yılında kupayı kazandıktan sonra bu başarısını tekrarlamak için 29 yıl beklemek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin hasretini bitiren isim olan Kocaman, sarı-lacivertli camiaya üst üste iki kez Türkiye Kupası sevinci yaşatan ilk teknik direktör unvanını da kazandı.

Ayrıca Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Kocaman, 6 sezonda 3. kez bu başarıyı yakalayacak.

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