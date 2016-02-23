Kocaman, oyuncularını tebrik etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, 27 Şubat Cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesislerindeki antrenman öncesi teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Kocaman'ın, arka arkaya alınan galibiyetlerden dolayı futbolcuları tebrik ettiği ve bundan sonraki maçlarda da aynı performansı sergilemelerini istediği öğrenildi.

Torku Konyasporlu futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yaptı. Daha sonra gruplara ayrılan yeşil-beyazlılar, pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.