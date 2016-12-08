Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Kocaman: "Son dakika golü bizi üzdü"
08.12.2016 - 23:03 | | AA

Kocaman: "Son dakika golü bizi üzdü"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, taraftarlarının önünde kapanış maçını puanla bitirmeyi istediklerini ama bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Kocaman: "Son dakika golü bizi üzdü"
ABONE OL

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, taraftarlarının önünde kapanış maçını puanla bitirmeyi istediklerini ama bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Belçika temsilcisine 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın son 15-20 dakikalık bölümünün, Gent için mutlak galibiyet alınması gereken bir duruma dönüştüğünü ifade etti.

Maçın son dakikalarını kendi sahalarında oynadıklarını belirten Kocaman, "Tabii son dakikada gelen gol bizi son derece üzdü. Taraftarlarımızın önünde, kapanış maçını puanla bitirmek istiyorduk. Bizi destekleyen taraftarımıza ve tüm maçlar oyunca büyük enerji sarf eden futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bir üst tura çıktığı için Gent takımını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Vanhaezebrouck: "Son dakika golüyle kazanmayı başardık"

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ilk yarıyı iyi oynamadıklarını aktardı.

İkinci yarı daha iyi ve baskılı oynadıklarını dile getiren Vanhaezebrouck, "Karşılaşmanın sonuna doğu yaptığımız değişiklikle oyunu çevirmeye uğraştık. Son dakika gölüyle kazanmayı başardık. Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz." dedi.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber