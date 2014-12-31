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31.12.2014 - 17:11 |

Kocaman: 'Söylenecek tek şey var...'

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupada Cizrespor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kocaman: 'Söylenecek tek şey var...'
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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynanan maçta kendi sahasında Spor Toto Süper Lig takımı Torku Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, söylenecek çok şeyin olmadığını belirtti. Kocaman, "Söylenecek tek şey var. Olağanüstü koşullarda, olağanüstü kötü oynadık. Cizrespor'u canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
Kocaman'a maç sonrası sevgi gösterileri devam etti. Birçok taraftar Kocaman ile selfie çektirmek için adeta yarıştı. Torku Konyaspor futbolcuları daha sonra zırhlı otobüslerle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

CİZRESPOR CEPHESİ

Cizrespor Teknik Direktörü Yahya Ünal, futbolcularının ellerinden geleni yaparak, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Galibiyet dolayısıyla sevinçli olduklarını belirten Ünal, "Gruba geldiğimizde herkes tesadüfen geldiğimizi zannediyordu. Ama biz bunun tesadüf olmadığını gösterdik. Giresun ve Konya maçını kazanarak, grupta bir üst lige aday olduk. İnşallah son maçımız olan Giresunspor'u yenip bir üst gruba çıkmak istiyoruz. Bu çocukların gözlerinden öpüyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaparak, Cizre halkına bu duyguyu yaşattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir üst gruba çıkacaklarını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Rakibimiz güçlü ve süper lig takımı. Ama biz çocukları motive ettik. Hepsi o hırsı gösterdi. Sert ve baskılı oynarsak, sonuç alacağımızı biliyorduk. Mutluyuz. BAL takımı olarak gruplara çıkmak, her takımın harcı değildir. Kadromuz BAL gibi gözüküyor ama birinci ve ikinci ligde oynayan futbolcularımız var. Bundan dolayı bizi küçümsediler. Biz de bir üst gruba çıkacağız"

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