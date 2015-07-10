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10.07.2015 - 17:37 | | AA

Kocaman: "Tabii ki ligde iddialıyız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kocaman: "Tabii ki ligde iddialıyız"
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Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kondisyon ve kuvvet arttırımına yönelik çalışmalara ağırlık vererek, 2 bin rakımda güç depoluyor.

Teknik direktör Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanların güzel geçtiğini ve sezona iyi hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Ligde iddialı olduklarının vurgulayan Kocaman, şunları söyledi:

"Ligde bu oyun, kendi içinde sürekli iddia barındıran bir oyun. Her oyuncunun, her takımın, hem maçı hem sezonları kazanmak için çıktıkları bir oyun. Dolayısıyla iddia barındırmadan olmaz. Hep bir adım daha ileriye gidelim, oyun olarak, puan olarak ve derece olarak takımı bir adım daha ileriye taşıyalım istiyoruz. Bu önümüzdeki dönemler için Konyaspor adına daha olumlu yatırımlar, daha olumlu düşünceler yapılabileceğini içerir. Tabii ki ligde iddialıyız."

Kocaman, Erzurum'daki kampın sonunda bazı takımlarla hazırlık maçı yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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