Kocaman: "Ya tamam ya devam"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Shakhtar Donetsk ile yapacakları maçı kazanarak, bir üst tur umutlarını son haftaya taşımak istediklerini söyledi.



Kocaman, maçın oynanacağı Arena Lviv'de düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nin, düşündükleri çerçevede gerçekleşen bir serüven olduğunu ifade etti.



Yarın grubun güçlü takımıyla karşı karşıya geleceklerini belirten Kocaman, "Yarınki maç, tamamen devam veya son haftaya çok küçük bir olasılık da olsa umutları taşıma ya da artık tamamen Spor Toto Süper Lig'e dönme müsabakası olacak gibi görünüyor. Bu zor gurubun da en zorlu takımıyla oynayacağız. Kendi liglerinde yenilgisiz ve büyük puan farkıyla liderler ve aynı zamanda Avrupa Ligi'ndeki grubumuzda 4 maçta 12 puanlık çok ciddi bir avantaja sahipler." şeklinde konuştu.



Shakhtar Donetsk'in sahanın her tarafında doğruları yapan yüksek disiplinli bir takım olduğunu vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti: "Shakhtar Donetsk çok uzun zamandır bir arada oynayan ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmuş bir takım. Aslında böylesine bir takım karşısında alacağımız sonuç kadar oyunda çıkabileceğimiz seviye, ileriki günler için Konyaspor'un özellikle geleceğine katkı sağlamak adına önemli veri olacaktır. Bir taraftan da futbolun kendi doğası içerisindeki sürprizi arayarak ve kazanarak umutlarımızı son maça taşımak, hedefimiz ve hayalimiz olacak."

Hora: "Yürekten oynayacağız"

Atiker Konyasporlu futbolcu Ioan Hora da yarın grubun en güçlü takımıyla karşılaşacaklarını dile getirdi.



Matematiksel olarak gruptan çıkma şanslarının olduğunu anımsatan Hora, "3 puan için sahaya çıkacağız. Maça iyi hazırlandık. Yarın kendimize güveniyoruz. Onları yenebilmek için yürekten oynayacağız. Geri adım atmayacağız ve gruptan çıkmak için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

