Kocaman: 'Yönetimin açıklaması rahatsız ediciydi'

Kocaman, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir basın mensubunun "Yönetimin, Gençlerbirliği yenilgisi sonrasında kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın bilginiz dahilinde olduğu söylendi. Açıklamadan haberiniz var mıydı?" sorusuna Kocaman, "Bu açıklamadan ve içeriğinden haberim yoktu. Böyle bir açıklamayı duyunca ben de şaşırdım. Benim için de sürpriz oldu." cevabını verdi.



Açıklamanın sabah erken saatlerde yapılmasını ilginç bulduğunu vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti: "Biraz daha beklenebilirdi. Bu kadar hızlı hareket etmek için hangi nedenler vardı bilemiyorum. Açıklamada birkaç cümle rahatsız ediciydi. Esas derdim, usulle ilgili tarafı. Buna benzer durum 16-17 ay önce Galatasaray maçı sonrasında da olmuştu. O günlerde de aynı şeyi söylemiştim. Genel olarak bizim görevimiz sorun oluşturmak değil, var olan sorunları çözmeye çalışmak. Burada da mümkün olduğunca bu şekilde davranmaya gayret edeceğim. Yönetim, teknik direktör ve oyuncular, birbiriyle olan iyi ve kötü şeyleri paylaşmalı ama kendi aralarında yapmalı. Usulen doğrusu budur."

Yönetimlerin kriz çıkarmak yerine var olan sorunları çözmeye yönelik hareket etmesi gerektiğini aktaran Kocaman, "Açıklamanın içeriğiyle ilgili bir şeyler söylemekten imtina edeceğim. Bir bardak suda fırtına çıkarma halini en azından durdurmayı amaçlıyorum. Bu tip durumlarda gelinir ve konuşulur. Sıkıntılar varsa söylenir. Eğer bu konuda gereken bilgi varsa aktarılır. Eğer karşı tarafın da buna cevabı varsa dinlenir ve gruplar birbirini ikna eder. Çünkü menfaatler birdir. Menfaatler doğrultusunda mücadeleye devam ederler." şeklinde konuştu.



- "İkinci defa yapılıyor"

Kocaman, bu durumla ikinci kez karşı karşıya kaldığını dile getirerek, şunları ifade etti: "Bu açıklama, bir şeylerin değişme ihtimalinin olmadığını ya da zayıf olduğunu gösterdi. Usul olarak yanlıştı. İçerikle ilgili kısma girersem aynı yanlışı ben de yapmış olacağım. Bu doğru değil. İçimizde tutalım, söylemeyelim. Fazla uzatmayalım. Yönetim resmi siteden açıklama yapıyor, bir de resmi siteden yani... Resmi siteden olunca biraz daha resmi oluyor işler herhalde. Dolayısıyla yanıt vererek işi sürdürme eğiliminde değilim."

- "Saygı bekliyorum"

Aykut Kocaman, bir basın mensubunun "Size Konyaspor yönetiminden kontrat uzatma teklifi geldi mi? Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğiniz yönünde de söylentiler var, ne söylersiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bunlar burada cevap verilecek şeyler değil. Konyaspor yönetiminin böyle bir talebi var. Süre istedim. Cevabı burada değil, onların yanında vermek lazım. İkinci sorunuzu ise konuşmaya gerek yok. Ben çalışan bir teknik direktörüm. Sezon başındaki durumu biliyorsunuz. Yorum yapmak çok doğru olmaz. Bulunduğum süre içerisinde yüksek aidiyet duygusuyla çalıştım. Bulunduğum yerin menfaatleri, benim menfaatlerimin her zaman bir adım önünde gidiyor. Konyaspor'u mümkün olduğu kadar değerli hale getirebilmek için çaba göstermeye çalışıyorum. Bunun karşılığında bana aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı bekliyorum."

- "Dönem itibarıyla tehlikeli bir maç"

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la yapacakları maçla ilgili de konuşan Kocaman, müsabakanın cezaları nedeniyle seyircisiz oynanacak olmasının büyük handikap oluşturacağını aktardı.



Kocaman, yeni statla beraber kendilerini destekleyen çok güçlü bir grubun olduğunu vurgulayarak, "İçerideki maçlarda puan ortalamamız çok yükseldi. Taraftardan yoksun mücadele etmek, maçtaki handikaplardan biri olacak gibi görünüyor. Dönem itibarıyla tehlikeli maçlardan biri olduğu da yadsınamaz bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.



- Antrenman

Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan idmanda futbolcular, salondaki ısınma hareketlerinin ardından sahada pas çalıştı.



Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.