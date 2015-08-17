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17.08.2015 - 23:55 |

Kocaman'dan acı itiraf

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Akhisar Belediyespor maçına ilişkin, "Akhisar Belediyespor galibiyete biraz daha yakındı" dedi.

Kocaman'dan acı itiraf
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Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada iki farklı yarı oynadıklarını söyledi.

Maç öncesi Akhisar Belediyespor'un ilk 10-15 dakikada üstünlük kuracağını tahmin ettiklerini belirten Kocaman, bu durumu oyuncularıyla paylaştığını ifade etti.

Kocaman, rakip takımın savunmanın arkasına hamleler yapacağını bildiklerini, bu durumu çözemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir türlü oyunun kontrolünü ele alamadık. Ön tarafta topu tutma becerimiz düşüktü ve yük orta saha ve defans oyuncularına binmeye başladı. Top sürekli bizim sahamıza kolay geldi. Geniş alanda topu dolandırmaya başladılar. İlk yarı istediğimiz şekilde oynayamadık ve duran toptan golü yedik. İkinci yarıda ise daha hareketliydik. Agresif oynamaya başladık. Topu kaybettiğimiz yerde baskımız başladı. Akhisar Belediyespor topu kullanamaya başladı ve oyunun kontrolü bize geçti. Beraberliği yakaladığımız gibi galibiyeti de elde edebilirdik. Bunu başaramadık."
Oyunun bütününde Akhisar Belediyespor'un kendilerine göre daha net pozisyona girdiğini aktaran Kocaman, "Akhisar Belediyespor galibiyete biraz daha yakındı. Onları tebrik ediyorum. Diğer oyuncularımız aramıza katıldıktan sonra takımımızı düzelte düzelte yolumuza devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirerek gideceğiz. Oyuncularım bu sinyali veriyor" diye konuştu.

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