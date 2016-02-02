Kocaman'dan Beşiktaş eşleşmesi yorumu

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Beşiktaş'ın kağıt üstünde güçlü olduğunu ancak futbolun sahada oynandığını söyledi.

Kocaman, Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda çekilen kuranın 8 takım için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çeyrek finalde eşleştikleri Beşiktaş'ın ligin şampiyonluk adaylarından biri olduğunu anımsatan Kocaman, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz ancak futbol kağıt üstünde değil sahada oynanan bir oyun. Bütün gücümüzle her iki maçta da yer alacağız" dedi.

Kocaman, ligde 5 maçı da İstanbul takımlarına kaybettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Eşleşmeye bakıldığı zaman bu durum bize maç zorluğunun biraz daha yüksek olacağını gösteriyor. İkinci yarı bizim için de yeni bir dönem başladı. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. İkinci yarıya daha güçlü bir şekilde başladık. Takımımız daha çok oturdu. Bu durumumuz maç öncesinde umutlarımızı artıran faktörler olarak görünüyor. Kupada bir üst tura geçecek gücümüz var. Avrupa kupalarından elendikten sonra doğal olarak ellerinde kalan iki kulvarda da başarılı olmak isteyecekler. Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve gücü bizim açımızdan zorlu bir maç olacağını gösteriyor."

"Ligden kopuyor gibi olması Galatasaray'ın gücünü düşürmez"

Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Ligde beşinciliğe yerleştik. Rakiplerle puanlarımız çok yakın. Aramızda 1 puan bulunan rakiple oynayacağız. Puanla dönersek, neler olabileceği konusunda bir fikrimiz var. Galatasaray'ın ligden kopuyor gibi olması gücünü düşürmeyecektir. Son derece güçlü bir rakiple oynayacağız. Galatasaray maçında futbolun ve kendi takımımızın prensiplerine uymaya çalışacağız."