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29.10.2016 - 19:06 | | AA

Kocaman'dan futbolcularına eleştiri

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 yenildikleri Bursaspor maçına ilişkin "Geriye düştüğümüz zamanlar maçı çevirecek gücümüzün olmadığını da çok net görüyorum." dedi

Kocaman'dan futbolcularına eleştiri
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 yenildikleri Bursaspor maçına ilişkin "Geriye düştüğümüz zamanlar maçı çevirecek gücümüzün olmadığını da çok net görüyorum." dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Şu anda sezon öncesi belirledikleri hedefin 2-3 puan gerisinde olduklarını ifade eden Kocaman, "İlk yarının başlangıcından golü yediğimiz dakikaya kadar maça damga vuran şey yüksek top kayıplarımızdı. Bu seviyede top kayıplarını kaldırmak kolay değil. Geriye düştüğümüz zamanlar maçı çevirecek gücümüzün olmadığını da çok net görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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