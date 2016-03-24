Kocaman'dan ince hesaplar...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, bulundukları pozisyonu korumanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Kocaman, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çıkış sürecinde olduklarını ifade etti.

Son maçlardaki atmosferin, sürekli maç kazanmayı istemelerinin ve rakiplerinin kendilerine karşı hazırlanma hallerinin, oyuncularının üzerindeki gerilimi artırdığını belirten Kocaman, "Bulunduğumuz pozisyonu korumak en büyük hedefimiz. Kalan haftalarda bu gerilimi nasıl yöneteceğimiz hakkında becerimiz, gidişatımızı belli edecek." dedi.

Kocaman, ligin ikinci yarısında 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Bu durumu yakalamak kolay değil. Geriye kalan 8 maçta 12-13 puanlık bir averaj yakalayabilirsek, pozisyonumuzu koruma ihtimalimiz yüksek görünüyor. En yakın rakibimiz Medipol Başakşehir'in yaklaşık 2 puanın üzerinde bir ortalama yakalaması gerekiyor. Bunu yapabilecek güçleri var ama kolay değil."

"Gençlerbirliği ikinci yarı ses getiren bir takım oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacaklarını hatırlatan Kocaman, rakipleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerbirliği ligin ikinci yarısında ses getiren takımlardan biri oldu. Nispeten bu sinyalleri veriyordu ve bunu gerçekleştirdi. İlk yarı bakıldığı zaman düşmenin en önemli adaylarından biri olarak görünürken, ikinci yarı 7'de 6'lık bir seriye başladı. Son haftalarda doğal bir yorgunluk oldu. Sürekli maç kazanma isteği oyuncu grubunu yoruyor. Bu dalgalanmaları nasıl aşacaklar bekleyip göreceğiz. Gençlerbirliği müsabakası, kalan 8 maçtaki puan ortalamamızı belirlemede yardımcı olacak bir maç olarak görünüyor. İnşallah bu dönemi fiziksel ve zihinsel dinlenmeyle geçireceğiz. Önümüzdeki çarşambadan itibaren tamamen Gençlerbirliği maçına odaklanmaya çalışacağız."

Öte yandan Torku Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. İdmana, ülkelerinin milli takımlarına giden Skubic, Hadziahmetovic, Bajic, Rangelov ve Traore katılmazken, Holmen ve Sissoko takımdan ayrı salonda çalıştı.