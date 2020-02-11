Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Kocaman'dan Konyaspor'a "veda" mektubu
11.02.2020 - 11:57 | | KONYA (AA)

Kocaman'dan Konyaspor'a "veda" mektubu

İttifak Holding Konyaspor'la yolları ayrılan tecrübeli teknik adam, "Futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir" dedi.

Kocaman'dan Konyaspor'a "veda" mektubu

İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, yazdığı veda mektubunda, "Futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir." ifadesini kullandı.

Mektubunda, Konyaspor'a çok değer verdiğini belirten Kocaman, ekibiyle ilk günden bu yana takım için en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bir yandan ligde yarışırken bir yandan da Konyaspor'un geleceğini güvence altına almak için uğraştıklarına değinen Kocaman, "Orta ve uzun vadede sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kulüp yapısını kurabilmek için mesai harcadık. Bu çerçevede yönetimle hareket ederek takım içindeki maaş dengelerini makul seviyeye indirdik, yaş ortalamasını düşürdük. Ama futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda Konyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını aktaran Kocaman, yönetime de teşekkür etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da dengeler değişti, 'Ötekiler' yıldız oldu!

 PSG-LYON DÜELLOSUNDA GOL YAĞMURU! İZLEYİN

Kocamandan Konyaspora veda mektubu

 

 

Oğuz Altay: "Falcao'nun Galatasaray'a borcu var"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lewis Hamilton'dan 213 milyon euroluk anlaşma

Lewis Hamilton'dan 213 milyon euroluk anlaşma

Akhisarspor'da ilginç gol protestosu...

Akhisarspor'da ilginç gol protestosu...

VAR hakemi ‘gözlem’ altına girdi

VAR hakemi ‘gözlem’ altına girdi

Antalyaspor, evindeki galibiyet hasretine son vermek istiyor

Antalyaspor, evindeki galibiyet hasretine son vermek istiyor

Sıradaki Haber