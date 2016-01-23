Kocaman'dan penaltı yorumu

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'u 1-0 yendikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu ifade etti.

Özellikle ilk yarıda çok top kaybı yaşadıklarını belirten Kocaman, "Kayserispor ilk yarıda istediklerini yapabilecek alanlar buldu. Biz ise ilk yarı oyuna pek ortak olamadık. Rakibi rahatsız edecek cılız ataklar haricinde pozisyon bulamadık" dedi.

Kocaman, ikinci yarı oyunu biraz daha sertleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Biraz daha ön tarafta baskı uygulamaya çalıştık. Kayserispor'da geri adım atmadı. Çok net 2-3 gol pozisyonu bulmamıza rağmen aynı şekilde karşılık verdiler. Maç ortada geçiyordu. Bu şekilde de bitmeye adaydı. Son anlardaki penaltı golü özellikle önümüzdeki haftalar için galibiyet elde etme açısından çok büyük moral ve öz güven sağladı. Böylesine güçlü bir takımı yendiğimiz için son derece mutluyum."

Hakemin verdiği kararları da eleştiren Kocaman, "Hakemin verdiği kararların çoğu tartışmalıydı. Hakemler için en net durumlarından bir tanesi de oldu. Çok net gözüken bir penaltımız var. Maçın gidişatını son derece etkileyen bir durumdu ancak hakem penaltı kararını vermedi. O andan itibaren hakem kontrolünü kaybetti" diye konuştu.