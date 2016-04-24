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24.04.2016 - 16:47 |

Kocaman'dan 'üçüncülük' açıklaması

Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kocaman'dan 'üçüncülük' açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kocaman, maç öncesi Çaykur Rizespor'un Konya'dan puanla ayrılarak sıkıntılı periyodu sonlandırmak istediğini ifade etti.

Rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından dördüncülüğü garantilemek için müsabakaya çıktıklarını belirten Kocaman, "Oyunun ritmi çok yüksek değildi. İlk yarı oyunu kontrol etmeye çalıştık. İkinci yarı biraz daha baskımızı artırmak zorundaydık. Gelen ikinci golden sonra sonucu almayı bildik. İyi bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Şu anda üçüncülük için en yakın rakibinize 10 puan fark attınız. Bu puan farkı üçüncülük için yeterli mi?" sorusuna Kocaman, "Matematiksel hesap, futbolun hepimize sunduğu güzelliklerden bir tanesi. Rakipleriniz için ufacık bir çıkış yeri dahi varsa çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ciddi ve disiplinli bir takımız. Bizi geçmelerine mahal vermemeye çalışacağız. Çok güçlü bir adım attık. Temkinli olmakta fayda var." cevabını verdi.

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