Kocaman'ın 1 puan sevinci

Üç puanı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Kocaman, "Deplasmanda alınan bir puan her zaman iyidir. İki takım da üç puan istiyordu, maça da bu arzuyla başladık. Ağır hava maçın temposunu etkiledi, akıcı hareketler çok fazla değildi. Kayserispor biraz da içeride oynamanın avantajıyla galibiyete yakın olan taraftı" şeklinde konuştu.

Kocaman, "Oyunun kontrolünü elimize aldığımız zamanlarda bitirici vuruşlarda ve bitirici paslarda problemler yaşadık" ifadesini kullandı.