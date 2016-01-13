Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Kocaman'ın Akhisar maçında beklentisi...
13.01.2016 - 16:00 | | KONYA (AA)

Kocaman'ın Akhisar maçında beklentisi...

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, "Akhisar Belediyespor maçında öz güvenimizi tazeleyecek oyun ve skor en büyük beklentim" dedi.

Kocaman'ın Akhisar maçında beklentisi...
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor maçında öz güveni tazeleyecek oyun ve skorun en büyük beklentisi olduğunu söyledi.

Kocaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını 26 puanla bitirdiklerini ve ilk hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Şimdiki hedeflerinin 50 puan barajı olduğu vurgulayan Kocaman, "Umarım bunu kısa zamanda geçer ve üstüne çıkarız. Umutlarım ve beklentilerim bu yönde. Tabii ki bu, maç kazanmakla oluyor. Bizim için ligin ikinci yarısı 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçıyla başlayacak" ifadelerini kullandı.Kocaman, ikinci yarıda oynayacakları ilk 3 maçın zorlu geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu takımların içine ilk yarının son haftasında oynadığımız Beşiktaş maçını da ekliyorum. 4 maça bakıldığı zaman Beşiktaş deplasman, Akhisar Belediyespor deplasman, arkasından Kayserispor iç saha ve sonra Galatasaray deplasman. Buradan sarsılmadan ve yıpranmadan çıkmak çok önemli. Galatasaray maçından sonra en azından göreceli olarak, fikstüre bakıldığı zaman kağıt üstünde de olsa avantajımız gözüküyor. 8 maç içeride oynayacağız, 6 maç deplasman gibi bir maç trafiği var. Akhisar Belediyespor maçında öz güvenimizi tazeleyecek oyun ve skor en büyük beklentim. Oyuncularla bunu konuşacağız. Umarım top şansı da yanımızda olur."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber