Kocaman'ın Akhisar maçında beklentisi...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor maçında öz güveni tazeleyecek oyun ve skorun en büyük beklentisi olduğunu söyledi.

Kocaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını 26 puanla bitirdiklerini ve ilk hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Şimdiki hedeflerinin 50 puan barajı olduğu vurgulayan Kocaman, "Umarım bunu kısa zamanda geçer ve üstüne çıkarız. Umutlarım ve beklentilerim bu yönde. Tabii ki bu, maç kazanmakla oluyor. Bizim için ligin ikinci yarısı 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçıyla başlayacak" ifadelerini kullandı.Kocaman, ikinci yarıda oynayacakları ilk 3 maçın zorlu geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu takımların içine ilk yarının son haftasında oynadığımız Beşiktaş maçını da ekliyorum. 4 maça bakıldığı zaman Beşiktaş deplasman, Akhisar Belediyespor deplasman, arkasından Kayserispor iç saha ve sonra Galatasaray deplasman. Buradan sarsılmadan ve yıpranmadan çıkmak çok önemli. Galatasaray maçından sonra en azından göreceli olarak, fikstüre bakıldığı zaman kağıt üstünde de olsa avantajımız gözüküyor. 8 maç içeride oynayacağız, 6 maç deplasman gibi bir maç trafiği var. Akhisar Belediyespor maçında öz güvenimizi tazeleyecek oyun ve skor en büyük beklentim. Oyuncularla bunu konuşacağız. Umarım top şansı da yanımızda olur."