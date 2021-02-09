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09.02.2021 - 22:51 |

Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in başında ilk gol sevincini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye
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Okan Buruk'un ayrılmasının ardından Merdipol Başakşehir'in başına geçen Aykut Kocaman, yeni takımıyla ilk gol sevincini Fenerbahçe maçında yaşadı.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sarı Lacivertliler'e konuk oldu. Başakşehir, 42. dakikada Junior Fernandes'in golüyle sahada 1-0 öne geçti.

Aykut Kocaman'ın yönetiminde Başakşehir, Galatasaray'a 3-0, Fatih Karagümrük'e ise 1-0 yenilmişti.

Kocamanlı Başakşehirin ilk golü Fenerbahçeye

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