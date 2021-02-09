09.02.2021 - 22:51 |
Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye
Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in başında ilk gol sevincini Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Okan Buruk'un ayrılmasının ardından Merdipol Başakşehir'in başına geçen Aykut Kocaman, yeni takımıyla ilk gol sevincini Fenerbahçe maçında yaşadı.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sarı Lacivertliler'e konuk oldu. Başakşehir, 42. dakikada Junior Fernandes'in golüyle sahada 1-0 öne geçti.
Aykut Kocaman'ın yönetiminde Başakşehir, Galatasaray'a 3-0, Fatih Karagümrük'e ise 1-0 yenilmişti.