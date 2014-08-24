Kolasinac sahalardan 6 ay uzak kalacak!

Kulüpten yapılan açıklamada, dün Hannover ile oynadıkları maçta sağ dizinden sakatlanan Kolasinac'ın salı günü ameliyat olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Kolasinac'ın iyileşme sürecinin uzun süreceği ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Kolasinac, teknik direktör Safet Susic tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Bosna Hersek'in 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında 9 Eylül'de oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi maçının aday kadrosunda da yer alıyordu.