24.08.2014 - 15:14 |
Kolasinac sahalardan 6 ay uzak kalacak!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 forması giyen Bosna Hersekli milli futbolcu Sead Kolasinac, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün Hannover ile oynadıkları maçta sağ dizinden sakatlanan Kolasinac'ın salı günü ameliyat olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Kolasinac'ın iyileşme sürecinin uzun süreceği ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Kolasinac, teknik direktör Safet Susic tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Bosna Hersek'in 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında 9 Eylül'de oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi maçının aday kadrosunda da yer alıyordu.