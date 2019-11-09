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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Köln, Achim Beierlorzer’in görevine son verdi
09.11.2019 - 16:36 | | AA

Köln, Achim Beierlorzer’in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, teknik direktör Achim Beierlorzer’in görevine son verdi.

Köln, Achim Beierlorzer’in görevine son verdi
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Beierlorzer’in görevine son verildiği belirtilerek, 51 yaşındaki teknik direktörün yerine geçici olarak Andre Pawlak ve Manfred Schmid’in takımın başına getirildiği ifade edildi.

Köln kulübünün yöneticilerinden Frank Aehlig, bu adımı atmak zorunda kaldıklarından dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar istenilen başarı gelmedi ve bizim görevimiz Köln kulübünün hedeflerine ulaşması için elimizden geleni yapmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Aehlig, takımla yeni bir başlangıç yapacak yeni teknik direktör bulmak için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Beierlorzer sezon başında Köln takımının başına getirilmişti.

Köln ekibi bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 7 puanla düşme hattında yer alıyor.

Köln, Bundesliga'nın 11. haftasında dün oynan karşılaşmada Hoffenheim’e sahasında 2-1 yenilmişti.

Köln, Achim Beierlorzer’in görevine son verdi

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