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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Köln - Leipzig (CANLI)
01.06.2020 - 21:25 |

Köln - Leipzig (CANLI)

Almanya Bundesliga'da heyecan son sürat devam ediyor. 29. haftada Köln, RheinEnergieStadion'da güçlü rakibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Deplasman ekibi Şampiyonlar Ligi vizesi için galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

Köln - Leipzig (CANLI)
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Köln - Leipzig (CANLI)

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan Leipzig, 34 puanla 11. sırada yer alan Köln'e konuk oluyor. Mücadele saat 21.30'da başladı.

İLK 11'LER
Köln 11'i: Horn, Czichos, Leistner, Katterbach, Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Rexhbecaj, Cordoba

RB Leipzig 11'i: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Werner, Schick

 MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Ev sahibi ekipte cezalı Bornauw ile sakatlığı bulunan Risse karşılaşmada forma giyemeyecek.

Leipzig'te ise eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor. Konuk ekip bu maçta sakatlıkları devam eden Ampadu, Konate ve Poulsen'in yanısıra cezalı Halstenberg'ten yararlanamayacak.

Köln - Leipzig (CANLI)

Manuel Neuer'in RB Leipzig'e Karşı Nefis Kurtarışları

 

Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
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