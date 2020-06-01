Köln - Leipzig (CANLI)

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan Leipzig, 34 puanla 11. sırada yer alan Köln'e konuk oluyor. Mücadele saat 21.30'da başladı.

İLK 11'LER

Köln 11'i: Horn, Czichos, Leistner, Katterbach, Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Rexhbecaj, Cordoba

RB Leipzig 11'i: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Werner, Schick

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ev sahibi ekipte cezalı Bornauw ile sakatlığı bulunan Risse karşılaşmada forma giyemeyecek.

Leipzig'te ise eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor. Konuk ekip bu maçta sakatlıkları devam eden Ampadu, Konate ve Poulsen'in yanısıra cezalı Halstenberg'ten yararlanamayacak.

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