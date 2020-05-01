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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Köln'de 3 kişide koronavirüs tespit edildi
01.05.2020 - 22:32 | | ANKARA (AA) -

Köln'de 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Bundesliga takımlarından Köln'de 3 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.

3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi. Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı.

Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

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Kölnde 3 kişide koronavirüs tespit edildi

 

 

 

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