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18.11.2019 - 21:19 | | AA

Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

KÃ¶ln'de, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Markus Gisdol getirildi.Â

Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan KÃ¶ln'de, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Markus Gisdol getirildi.Â 

KÃ¶ln kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 50 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktÃ¶r Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gisdol, Bundesliga'da 2013-2015 yÄ±llarÄ±nda Hoffenheim, 2016-2018 yÄ±llarÄ±nda da Hamburg'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu sezon 11 lig maÃ§Ä±nda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 maÄŸlubiyet yaÅŸayan KÃ¶ln, 7 puanla dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda yer alÄ±yor.Â 

KÃ¶ln'de, sezon baÅŸÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Achim Beierlorzer'in gÃ¶revine 9 gÃ¼n Ã¶nce son verildi. Beierlorzer'in de bugÃ¼n Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in baÅŸÄ±na getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

KÃ¶lnÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ Markus Gisdol oldu

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