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10.08.2020 - 19:09 | | DHA

Köln'ün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını tanıttı. Takımın yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi.

Köln'ün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi
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Almanya Bundesliga'nın köklü takımlarından Köln, takımın yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını tanıttı. Köln, deplasmanda giyeceği kırmızı formalara, Diyanet İşleri Başkanlığına ait Köln Merkez Camii'nin de silüetine yer verdi. Köln'ün dünyaca ünlü Dom Katedrali gibi cami silüetinin de formalarda görünmesi, Almanya'daki Türkler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Alman ekibinin Medya ve İletişim Direktörü Tobias Kaufmann konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Köln Kulübünün toleranslı ve saygı dolu toplumsal birlikteliği savunduğunu dile getirdi. Tobias Kaufmann, "Nereden geldiğin, neye inandığın, neye sahip olduğun, ne olduğun, nasıl yaşadığın ya da kimi sevdiğin fark etmeksizin Almanya'nın en güzel şehrine hoş geldin" diye konuştu.

Kaufmann ayrıca, takımın her yıl farklı dine mensup birçok taraftarına dini günlerde mesajlar da gönderdiğine değindi. Kaufmann, yaptıkları bu uygulamanın önemli tepkiler aldığını da sözlerine ekledi.

Kölnün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi

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