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19.06.2018 - 16:53 |

Kolombiya - Japonya: 1-2

2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Japonya, güçlü rakibi Kolombiya'yı 2-1 yenerek sürprize imza attı. Güney Amerika ekibi 3. dakikada penaltıya sebebiyet veren Carlos Sanchez'in kırmızı kart görmesinin ardından 87 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldı.

Kolombiya - Japonya: 1-2
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Kolombiya - Japonya maçından en özel kareler...
Kolombiya - Japonya maçından en özel kareler...
Kolombiya - Japonya maçından en özel kareler...
Kolombiya - Japonya maçından en özel kareler...Haberin Tüm Fotoğrafları

Skorer - Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha... Japonya, H Grubu'nun iddialı ekibi Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.
Mordovia-Arena'daki karşılaşma, Güney Amerika ekibi için şanssız başladı. Kagawa'nın şutunda ceza sahası içinde topu elle kesen Carlos Sanchez 3. dakikada kırmızı kart görürken, hakem Skomina beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Kagawa, 6. dakikada Japonya'yı üstünlüğe taşıdı: 0-1.
Quintero'dan akıl dolu vuruş
Dakikalar 39'u gösterirken, Kolombiya'nın maestrosu Quintero, frikikten akıl dolu bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda Kolombiya'nın eksik oynamasından faydalanan Japonya, rakip kalede büyük baskı kurdu. 73'te soldan kullanılan kornerde Osako kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru ilan etti: 1-2.
Nagatomo, Cuadrado'ya adım attırmadı
Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nagatomo ilk 11'de başladığı maçta başarılı savunmasıyla Cuadrado'ya adım attırmadı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.
Stat: Mordovia
Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik (Slovenya), Robert Vukan (Almanya)
Kolombiya: Ospina, Arias, Davinson Sanchez, Murillo, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Cuadrado (Dk. 31 Barrios), Quintero (Dk. 59 Rodriguez), Izquierdo (Dk. 70 Bacca), Falcao
Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki (Dk. 80 Yamaguchi), Haraguchi, Kagawa (Dk. 70 Honda), Inui, Osako (Dk. 85 Okazaki)
Goller: Dk. 6 Kagawa (Penaltıdan), Dk. 73 Osako (Japonya), Dk. 39 Quintero (Kolombiya)
Kırmızı kart: Dk. 3 Carlos Sanchez (Kolombiya)
Sarı kartlar: Dk. 64 Barrios, Dk. 86 Rodriguez (Kolombiya), Dk.90 4 Kawashima (Japonya) (AA)

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